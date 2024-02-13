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Calor intenso

Foliões passam mal com calor e Ludmilla encerra bloco mais cedo no Rio

Antes de suspender show, cantora interrompeu várias vezes sua apresentação para pedir socorro foliões

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 12:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2024 às 12:23
A cantora Ludmilla, momentos antes de subir no trio do Fervo da Lud, no Rio de Janeiro
A cantora Ludmilla, momentos antes de subir no trio do Fervo da Lud, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ @ludmilla
A cantora Ludmilla encerrou o bloco O Fervo da Lud uma hora mais cedo nesta terça-feira (13). O calor excessivo fez foliões passarem mal. "O clima a gente não consegue controlar", desabafou a cantora.
O trajeto do trio foi de muito calor e tensão. A cantora Ludmilla interrompeu várias vezes sua apresentação para pedir socorro a foliões. No momento em que o show foi encerrado, fazia 35º C no Rio de Janeiro, mas a sensação térmica era de 42º C. 
Centenas de garrafas d'água foram jogadas de cima do trio da cantora e entregues aos foliões pela produção.
"Eu vou acabar com o bloco. Tem muita gente passando mal. Prezo a integridade de todo mundo. Tô vendo muita gente passando mal", anunciou a cantora.
Os meteorologistas já previam que o calor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense. Segundo o Climatempo, as temperaturas vão bater acima da média para esta época do ano na Região Metropolitana do Rio.
A máxima nesta terça de Carnaval é de 41°C. De acordo com a previsão, o tempo poderá mudar ao final do dia, mas ainda não há previsão de chuva para hoje.

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