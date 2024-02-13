Foliões passam mal com calor e Ludmilla encerra bloco mais cedo no Rio

A cantora Ludmilla, momentos antes de subir no trio do Fervo da Lud, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ @ludmilla

A cantora Ludmilla encerrou o bloco O Fervo da Lud uma hora mais cedo nesta terça-feira (13). O calor excessivo fez foliões passarem mal. "O clima a gente não consegue controlar", desabafou a cantora.

O trajeto do trio foi de muito calor e tensão. A cantora Ludmilla interrompeu várias vezes sua apresentação para pedir socorro a foliões. No momento em que o show foi encerrado, fazia 35º C no Rio de Janeiro, mas a sensação térmica era de 42º C.

Centenas de garrafas d'água foram jogadas de cima do trio da cantora e entregues aos foliões pela produção.

"Eu vou acabar com o bloco. Tem muita gente passando mal. Prezo a integridade de todo mundo. Tô vendo muita gente passando mal", anunciou a cantora.

Os meteorologistas já previam que o calor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense. Segundo o Climatempo, as temperaturas vão bater acima da média para esta época do ano na Região Metropolitana do Rio.