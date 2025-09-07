7 de Setembro

Flávio exige anistia ampla e diz em ato no Rio que STF irá entregar cabeça de Moraes na bandeja

'Aquilo é uma farsa, um teatro', afirma o senador sobre julgamento do pai no Supremo Tribunal Federal

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:25

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (7) que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal representa uma "segunda facada". A declaração foi feita durante o ato de 7 de Setembro em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

"O meu pai mais uma vez não pode estar presente, mas eu trago ele aqui nessa camisa com o ano 2026, que é o que nós exigimos. É direito do povo brasileiro escolher quem quer pra ser presidente do Brasil", disse o senador.

Senado Flávio Bolsonaro Crédito: Edilson Rodrigues/Senado

Segundo Flávio, as imagens da manifestação chegarão até o ex-presidente, que está impedido de falar em público por decisão judicial. "Ontem fez 7 anos que meu pai levou aquela facada. (...) O que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje com meu pai é uma segunda facada. Todo mundo sabe o que vai acontecer essa semana no Supremo. Porque aquilo é uma farsa, um teatro", declarou.

O senador afirmou ainda que uma eventual condenação deve levar apoiadores de volta às ruas. "Esse linchamento que vai acontecer essa semana vai trazer cada um de nós pra rua de novo pra defender a democracia e o maior presidente que esse país já viu. Bolsonaro vai voltar a ser presidente da República em 2026", completou.

O evento foi convocado por Flávio e pelo pastor Silas Malafaia, como parte da mobilização nacional em defesa da anistia a condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Por volta das 10h, manifestantes vestidos de verde e amarelo começaram a se concentrar no posto 4 da orla, onde um caminhão de som abrigava os organizadores e aliados políticos do ex-presidente, entre eles o governador Cláudio Castro e os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Luiz Lima (Novo), Eduardo Pazuello (PL), Hélio Lopes (PL) e Clarissa Garotinho (PL).

Apesar da previsão de chuva, o tempo permaneceu apenas nublado. Os políticos fizeram referência ao clima para destacar que, segundo eles, "a força do movimento" manteve a concentração firme. O ato foi oficialmente aberto às 11h30, com a execução do hino nacional.

Flávio Bolsonaro também defendeu que o projeto de anistia em discussão no Congresso inclua o ex-presidente. "O texto que nós vamos apresentar para que seja aprovado na Câmara e depois no Senado vai ser para anistiar todos aqueles que são perseguidos. Nós não vamos admitir uma anistia que não atenda também o presidente Bolsonaro. Anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. A farsa é tão generalizada que todos são acusados de cometer os mesmos atos ao mesmo tempo e na mesma proporção", afirmou.

O senador atacou ainda o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações contra Bolsonaro e seus aliados no STF.

"Seus filhos vão ler nos livros de história que nós conseguimos derrubar a ditadura de Alexandre de Moraes. (...) Eu fico impressionado como ele tem traço de psicopatia. Uma pessoa que não liga para a própria família, como ele parece não ser, não pode ser normal. Que quer continuar bancando uma competição covarde com Bolsonaro. O próprio Supremo vai dar a cabeça de Moraes na bandeja porque ele foi longe demais, porque todos sabem que não houve tentativa de golpe. Nós vamos continuar usando a internet usando a verdade ao nosso lado", disse.

Flávio concluiu o discurso afirmando que a eventual condenação deve levar apoiadores de volta às ruas. "Esse linchamento que vai acontecer essa semana vai trazer cada um de nós pra rua de novo pra defender a democracia e o maior presidente que esse país já viu. Bolsonaro vai voltar a ser presidente da República em 2026", completou.

