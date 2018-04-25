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  • Filho de PM morre baleado em São Gonçalo; polícia apura execução
Rio de Janeiro

Filho de PM morre baleado em São Gonçalo; polícia apura execução

Outras duas pessoas foram baleadas durante a ação

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:50
Michael tinha 26 anos Crédito: Reprodução/Facebook
O filho de um sargento da Polícia Militar reformado foi morto a tiro, na noite desta terça-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Michael Daniel Monteiro Davi, de 26 anos, havia acabado de sair de uma academia e estava na Rua Mário Quintana, no bairro Porto Novo, quando ocupantes de um veículo atiraram contra ele. O rapaz chegou a ser levado para o Pronto-Socorro de São Gonçalo (PSSG), mas não resistiu aos ferimentos.
Além dele, outras duas pessoas foram atingidas por balas perdidas  uma mulher e um homem que também foram levadas para o PSSG. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH/Nit-SG), que ionvestiga se Michael foi vítima de uma execução. Há denúncias de que o crime teria sido ordenado por traficantes da região porque a vítima era filho de um PM. O sargento David, pai de Michael, se reformou após ser baleado, em 2013.
NAMORADA SE DESPEDE
A namorada do rapaz usou seu perfil numa rede social para postar uma despedida emocionada. Os dois estavam juntos havia sete meses.
"Eu não sei o que dizer, pensar ou sentir, só sei que esta doendo demais, só eu sei a falta que você irá me fazer meu amor, você foi a melhor coisa que me aconteceu, só eu sei o tamanho do amor que tínhamos um pelo outro, os planos que a gente tinha, a vida que estávamos construindo, tá doendo demais! Você sempre vai ser o meu pretinho, o meu amor! Não era pra ser assim, impossível imaginar você longe de mim, obrigada por tudo o que vivemos nesses 7 meses juntos, que pra gente já pareciam 7 anos, de tanta intimidade e amor que tínhamos! Descanse em paz, Deus vai te receber de braços abertos e pode deixar que daqui de baixo eu vou estar sempre pedindo por você! Eu te amo meu amor!".

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