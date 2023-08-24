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Investigação

Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de buscas em operação da polícia

Jair Renan é alvo de uma operação que envolve suspeita de crime de estelionato e lavagem de dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2023 às 09:02

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 09:02

BRASÍLIA - Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo nesta quinta-feira (24) de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal relacionada a um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Os investigadores cumprem dois mandados de busca contra Jair Renan, um em Balneário Camboriú (SC), onde ele mora atualmente, e um outro em Brasília.
Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Molina /Fotoarena/Folhapress
A investigação está a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, da área de combate à corrupção e ao crime organizado da Polícia Civil do Distrito Federal.
Em agosto do ano passado, a Polícia Federal afirmou em relatório final da investigação sobre a atuação de Jair Renan que não havia encontrado crimes na suposta atuação do filho do presidente em favor de empresários.
Na ocasião, o caso foi encerrado na superintendência da PF no Distrito Federal sem nenhum indiciamento.
O inquérito foi aberto em março de 2021, após pedido do Ministério Público Federal baseado em denúncias feitas por parlamentares da oposição ao governo.

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Como revelou a Folha, a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa do 04 em Brasília foi realizada gratuitamente por uma produtora que tem contratos com o governo federal.
A revista Veja, por sua vez, mostrou a abertura da empresa e como Jair Renan solicitou ao gabinete da Presidência da República uma audiência para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores do Espírito Santo.
Empresas capixabas chegaram a doar um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil para um projeto parceiro da empresa de Renan, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia.

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