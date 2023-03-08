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Gabinete

Filho de Bolsonaro, Jair Renan ganha cargo de R$ 9,5 mil no Senado

A nomeação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para auxiliar parlamentar pleno foi publicada no Diário Oficial do Senado Federal

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2023 às 12:56
BRASÍLIA, DF - O quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, ganhou um cargo no Senado de auxiliar parlamentar pleno, com salário mensal de R$ 9,5 mil, no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).
A indicação foi publicada no boletim administrativo da Casa desta quarta-feira (8). Seif foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro e é aliado do ex-chefe do Executivo. Ele foi escolhido para o cargo ainda em 2018, antes mesmo da posse de Bolsonaro no Palácio do Planalto.
Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial
Jair Bolsonaro com o filho Renan em solenidade oficial Crédito: Divulgação
Jair Renan foi investigado no ano passado por possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração.
PF (Polícia Federal) arquivou o caso, porque não encontrou crimes na suposta atuação do filho do ex-presidente em favor de empresários.
O inquérito contra o filho 04 foi aberto em março de 2021, após pedido do MPF (Ministério Público Federal), baseado em denúncias feitas por parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro.

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