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Tragédia

Incêndio em shopping deixa dois mortos e feridos no Maranhão

Incêndio começou em uma sala de cinema e foi controlado no inicio da noite; duas pessoas morreram e  pelo menos 12 ficaram feridas

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 mar 2023 às 12:16
Incêndio em shopping deixa dois mortos e feridos no Maranhão
Incêndio em shopping deixa dois mortos e feridos no Maranhão Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um incêndio em um shopping de São Luís, capital do Maranhão, deixou duas pessoas mortas e pelo menos 12 feridas. O fogo começou em uma sala de cinema do Shopping Rio Anil, na tarde desta terça-feira (7). No momento, mais de 30 pessoas estavam no local. As chamas foram controladas no início da noite.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da primeira vítima foi encontrado dentro da sala de projeção, por volta das 22h, e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já a segunda vítima, foi encontrada por volta de 1h30 da madrugada. As vítimas, do sexo feminino, ainda não tiveram a identidade confirmada.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, quatro pessoas deram entrada no Hospital Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II) e uma foi encaminhada para o Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I).
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que mais três pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Vitória e uma na UPA do Araçagi, com queimaduras de 2º e 3º grau.
Por meio de uma nota em uma rede social, o Shopping Rio Anil disse estar profundamente abalado com a perda de duas clientes e que se solidariza com os familiares das vítimas.
“Estamos comprometidos com o cuidado e a assistência aos clientes que ficaram feridos e suas famílias”, diz a nota, que diz ainda que a empresa vai auxiliar os órgãos competentes a identificar as causas do incêndio.

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