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Violência

Mulher é morta a facadas após reclamar de som alto em bar em SP

Vítima foi assassinada após suspeito se irritar com reclamação do som alto vindo bar; Geraldo da Silva, 50, foi preso

Publicado em 08 de Março de 2023 às 09:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2023 às 09:27
Mulher é morta a facadas após reclamar de som alto em bar na Grande SP
Mulher é morta a facadas após reclamar de som alto em bar na Grande SP Crédito: Divulgação/PCSP
Uma mulher de 52 anos foi esfaqueada e morta após ter reclamado do som alto vindo do bar vizinho a sua residência em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na noite de segunda-feira (6).
O suspeito de matar Glória Regina Liscinio Pereira é o namorado da proprietária do estabelecimento. Ele foi preso —a polícia não soube informar se ele já apresentou advogado.
Uma testemunha relatou em boletim de ocorrência como o crime teria ocorrido.
De acordo com o relato do homem de 51 anos, Glória chegou ao bar, no centro da cidade, por volta das 22h. Ela teria se aproximado do grupo com um celular nas mãos, dizendo que filmava a situação e que iria resolver o problema na Justiça.
A testemunha contou não ter havido qualquer tipo de ofensa por parte de Glória. A mulher então deixou o local e seguiu em direção à casa dela.
Em seguida, o suspeito, identificado como Geraldo Cordeiro da Silva, 50, deixou o bar e foi atrás da mulher, ignorando os apelos dos presentes. Após ouvir gritos da vítima, o grupo saiu do local e viu o homem dar socos em Glória.
Silva então fugiu por uma viela.
A namorada do suspeito, que se identificou como proprietária do estabelecimento, declarou aos policiais que ela havia montado o bar no local há três semanas e que não conhecia Glória.
A mulher disse que tentou segurar o namorado, mas chegou a ser empurrada por ele. A proprietária declarou não ter visto as facadas, já que na hora precisou acudir seu filho de sete anos que começou a chorar.
Outra testemunha contou que viu o momento em que o marido de Glória usou um cabo de vassoura para golpear Silva e tentar tirá-lo de cima da mulher. No entanto, o suspeito se virou e o golpeou nas costas.
Pereira foi levado ao Hospital Geral Pirajussara e não corria risco de morte.
Silva foi preso na manhã desta terça (7) na casa de um irmão na zona leste da capital e, de acordo com a polícia, se preparava para fugir. Ele deve ser indiciado por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio, segundo o delegado seccional de Taboão da Serra, Helio Bressan.

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