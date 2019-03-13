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Informações do delegado

Filha de preso pela morte de Marielle namorou filho de Bolsonaro

Giniton Lages afirmou que a relação entre a família do presidente e a de Ronnie Lessa 'não foi confirmada, nem foi objeto da investigação'

Publicado em 

13 mar 2019 às 13:17

Publicado em 13 de Março de 2019 às 13:17

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle Franco (PSOL), Giniton Lages, confirmou na tarde desta terça-feira, 12, que uma filha do PM reformado Ronnie Lessa - preso sob acusação de ser o executor da vereadora - teria sido namorada de um dos filhos de Jair Bolsonaro. Lessa foi preso no Condomínio Vivendas da Barra - o mesmo em que o presidente tem uma casa.
“Isso tem (o namoro), mas isso, para nós, não importou como motivação delitiva”, afirmou o delegado. Isso vai ser enfrentado no momento oportuno, não era importante para este momento.
Lages afirmou, no entanto, que a relação entre a família do presidente e a do acusado “não foi confirmada, nem foi objeto da investigação”. O fato de Ronnie Lessa morar no mesmo condomínio do presidente “não diz muita coisa para investigação da (morte da) Marielle”, segundo Lages. “Ele não tem uma relação direta com a família Bolsonaro; nós não detectamos isso.”
O delegado informou que a motivação do crime e os possíveis mandantes só serão apurados em uma segunda fase das investigações.
Jair Bolsonaro tem quatro filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, que também mora na Barra da Tijuca, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além do caçula, Jair Renan, de 20 anos. Não ficou claro na entrevista qual dos filhos do presidente teria namorado a filha do PM reformado.
As assessorias de Carlos e Flávio Bolsonaro informaram que os parlamentares não vão se pronunciar. Eduardo Bolsonaro frisou que ninguém de sua família tem ligação com a milícia.

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