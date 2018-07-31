Fies: MEC divulga lista de pré-selecionados

Os pré-selecionados deverão completar a inscrição e fechar o contrato de financiamento entre 30 de julho e 3 de agosto Crédito: Pixabay

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (30) os candidatos pré-selecionados para participar do Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018. O programa é voltado para estudantes de ensino superior de instituições privadas.

Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda per capita de até três salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil.

As demais vagas são destinadas à modalidade P-Fies, para pessoas com renda per capita familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos provem dos Fundos Constitucionais e dos Agentes Operadores de Crédito.