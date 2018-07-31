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Fies: MEC divulga lista de pré-selecionados

Para participar, o estudante deve ter tirado no mínimo 451 pontos e não pode ter zerado a redação em ao menos uma das últimas sete edições do Enem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 22:12

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 22:12

Os pré-selecionados deverão completar a inscrição e fechar o contrato de financiamento entre 30 de julho e 3 de agosto Crédito: Pixabay
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (30) os candidatos pré-selecionados para participar do Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018. O programa é voltado para estudantes de ensino superior de instituições privadas.
Do total, 50 mil vagas são destinadas para pessoas com renda per capita de até três salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, com limite semestral de R$ 42 mil.
> Confira os resultados
As demais vagas são destinadas à modalidade P-Fies, para pessoas com renda per capita familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos provem dos Fundos Constitucionais e dos Agentes Operadores de Crédito.
Os pré-selecionados deverão completar a inscrição e fechar o contrato de financiamento entre 30 de julho e 3 de agosto. Para participar, o estudante deve ter tirado no mínimo 451 pontos e não pode ter zerado a redação em ao menos uma das últimas sete edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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