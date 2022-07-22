Fies: alunos podem conseguir descontos de até 99% no valor da dívida

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Mais de 1,1 milhão de jovens devem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com desconto que podem chegar a 99% da dívida para quem está com as contas atrasadas e até 12% para quem está com as parcelas em dia. A medida foi publicada nesta sexta-feira (22) no "Diário Oficial da União".

“Esse 1,1 milhão tinham dívidas impagáveis e queriam muitas vezes fazer um negócio bancário, comprar a prestação, alguma coisa e não podia devido a essa dívida", disse o presidente Jair Bolsonaro , em live na última quinta-feira (21).

Os interessados poderão procurar os agentes financeiros entre 1º de setembro e 31 de dezembro de 2022.

DESCONTOS PARA OS ADIMPLENTES

Os descontos de 12% são para aqueles que forem quitar os débitos ainda não vencidos à vista.

DESCONTOS PARA OS INADIMPLENTES

Atraso de até 90 dias: desconto no valor total e nos encargos de até 12% na quitação à vista ou parcelamento em até 150 vezes com desconto apenas nos juros e multas;

Atraso superior a 365 dias de cadastrados no CadÚnico ou no Auxílio Emergencial em 2021: desconto de 92% na dívida total, se o pagamento for à vista;

Atraso superior a 5 anos de cadastrados no CadÚnico ou no Auxílio Emergencial em 2021: desconto de 99% na dívida total, se o pagamento for à vista.

Segundo o ministro da Educação, Victor Godoy, o Fies tem disponível cerca de 100 mil vagas por ano. “É preciso discutir uma nova política de financiamento estudantil, porque esta política está realmente sobrando vagas por conta dos juros e da dificuldade que os alunos têm de pagar”, disse Veiga. O ministro destacou a medida provisória editada pelo presidente para renegociação das dívidas de financiamento do Fies.

O ministro também anunciou que vai publicar amanhã o aumento do teto do Fies para o curso de medicina para 22,8%. O Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos, além nota igual ou superior a 450 no Enem e não ter zerado a redação.

INSCRIÇÕES PARA O PROUNEM COMEÇAM EM 1º DE AGOSTO

Godoy também anunciou que a inscrição do Programa Universidade para Todos (Prouni) será de 1º a 4 de agosto e a do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 9 a 12 de agosto. As inscrições poderão ser feitas no site do Ministério da Educação.

No primeiro semestre, o Prouni, teve os pré-selecionados na lista de espera divulgados no dia 20 de abril. Ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram nesta edição do Prouni, que ofereceu número recorde de bolsas: 273.001, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. Foram oferecidas bolsas para um total de 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições privadas de ensino superior em todos os estados e no Distrito Federal.