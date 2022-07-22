Fies: alunos podem conseguir descontos de até 99% no valor da dívida

Mais de 1,1 milhão de jovens devem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com desconto que podem chegar a 99% da dívida para quem está com as contas atrasadas e até 12% para quem está com as parcelas em dia. A medida foi publicada nesta sexta-feira (22) no "Diário Oficial da União".
“Esse 1,1 milhão tinham dívidas impagáveis e queriam muitas vezes fazer um negócio bancário, comprar a prestação, alguma coisa e não podia devido a essa dívida", disse o presidente Jair Bolsonaro, em live na última quinta-feira (21).
Os interessados poderão procurar os agentes financeiros entre 1º de setembro e 31 de dezembro de 2022.
DESCONTOS PARA OS ADIMPLENTES
- Os descontos de 12% são para aqueles que forem quitar os débitos ainda não vencidos à vista.
DESCONTOS PARA OS INADIMPLENTES
- Atraso de até 90 dias: desconto no valor total e nos encargos de até 12% na quitação à vista ou parcelamento em até 150 vezes com desconto apenas nos juros e multas;
- Atraso superior a 365 dias de cadastrados no CadÚnico ou no Auxílio Emergencial em 2021: desconto de 92% na dívida total, se o pagamento for à vista;
- Atraso superior a 5 anos de cadastrados no CadÚnico ou no Auxílio Emergencial em 2021: desconto de 99% na dívida total, se o pagamento for à vista.
Segundo o ministro da Educação, Victor Godoy, o Fies tem disponível cerca de 100 mil vagas por ano. “É preciso discutir uma nova política de financiamento estudantil, porque esta política está realmente sobrando vagas por conta dos juros e da dificuldade que os alunos têm de pagar”, disse Veiga. O ministro destacou a medida provisória editada pelo presidente para renegociação das dívidas de financiamento do Fies.
O ministro também anunciou que vai publicar amanhã o aumento do teto do Fies para o curso de medicina para 22,8%. O Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos, além nota igual ou superior a 450 no Enem e não ter zerado a redação.
INSCRIÇÕES PARA O PROUNEM COMEÇAM EM 1º DE AGOSTO
Godoy também anunciou que a inscrição do Programa Universidade para Todos (Prouni) será de 1º a 4 de agosto e a do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 9 a 12 de agosto. As inscrições poderão ser feitas no site do Ministério da Educação.
No primeiro semestre, o Prouni, teve os pré-selecionados na lista de espera divulgados no dia 20 de abril. Ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram nesta edição do Prouni, que ofereceu número recorde de bolsas: 273.001, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. Foram oferecidas bolsas para um total de 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições privadas de ensino superior em todos os estados e no Distrito Federal.
O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. Podem concorrer às bolsas integrais estudantes oriundos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo e, às bolsas parciais, com renda familiar de até três salários mínimos, entre outros critérios legais.