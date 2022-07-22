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Aniversário de Viana

Viana será a capital do Espírito Santo por um dia

Município comemora 160 anos neste sábado (23) e será, simbolicamente, a capital do Estado durante o dia; programação da festa terá atrações até terça (26)

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:08

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:08

município de Viana completa 160 anos neste sábado, 23 de julho. Como parte das comemorações, a capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade neste dia. De acordo com a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom), trata-se de transferência temporária da sede do Governo estadual ao município homenageado.
Por isso, neste sábado, o o governador Renato Casagrande (PSB) poderá praticar atos do Governo na cidade. Em 2021, Viana também se tornou a capital do Espírito Santo por ocasião do aniversário municipal.
Os representantes de Viana vão conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas em cidades portuguesas
Viana comemora 160 anos no sábado (23/07). Crédito: PMV/Divulgação
A Constituição estadual destaca em seu artigo artigo 15: "A Cidade de Vitória é a Capital do Estado, podendo o Governador decretar a sua transferência temporariamente para outra cidade do território estadual”, e continua “II - simbolicamente, em datas festivas, como homenagem a Municípios ou a seus cidadãos”.
Além da transferência simbólica da capital, as comemorações pelo aniversário de Viana também incluem atrações culturais, religiosas, musicais e esportivas. Veja a programação completa:

Sábado (23/07):

  • 5 horas - Alvorada em homenagem ao aniversário da cidade com saída da prefeitura. Show com as bandas Recordar é Viver e Raízes, percorrendo as ruas da Sede do município, entoando músicas populares;

  • 8 horas - Missa pelo aniversário da cidade na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede;

  • 17 horas - Inauguração da pracinha de Nova Bethânia. Show com Romilson Xavier;

  • 19 horas - Inauguração do playground de Marcílio de Noronha, na praça do Centro Multiuso É Pra Já. A música fica por conta de Carlinho do Brejo;

Domingo (24/07):

  • 7 horas - 21ª Caminhada Ecocultural de Viana. A caminhada de 13 quilômetros sairá do Parque de Exposições de Viana Sede e vai até Araçatiba. O evento também terá shows ao vivo e comidas típicas.

Segunda (25/07):

  • 18 horas - Abertura da exposição de ativos culturais da Lei Aldir Blanc na Galeria de Arte Casarão, em Viana Sede.

Terça (26/07):

  • 17 horas - Visita da comitiva presidencial de Açores para inauguração de monumento pela imigração açoriana, na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. As crianças da EMEF Padre Antunes Siqueira realizarão um coral entoando o hino do município e músicas populares.

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