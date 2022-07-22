Viana será a capital do Espírito Santo por um dia

município de Viana completa 160 anos neste sábado, 23 de julho. Como parte das comemorações, a capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade neste dia. De acordo com a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom), trata-se de transferência temporária da sede do Governo estadual ao município homenageado.

Por isso, neste sábado, o o governador Renato Casagrande (PSB) poderá praticar atos do Governo na cidade. Em 2021, Viana também se tornou a capital do Espírito Santo por ocasião do aniversário municipal.

Viana comemora 160 anos no sábado (23/07). Crédito: PMV/Divulgação

A Constituição estadual destaca em seu artigo artigo 15: "A Cidade de Vitória é a Capital do Estado, podendo o Governador decretar a sua transferência temporariamente para outra cidade do território estadual”, e continua “II - simbolicamente, em datas festivas, como homenagem a Municípios ou a seus cidadãos”.

Além da transferência simbólica da capital, as comemorações pelo aniversário de Viana também incluem atrações culturais, religiosas, musicais e esportivas. Veja a programação completa:

Sábado (23/07):

5 horas - Alvorada em homenagem ao aniversário da cidade com saída da prefeitura. Show com as bandas Recordar é Viver e Raízes, percorrendo as ruas da Sede do município, entoando músicas populares;





8 horas - Missa pelo aniversário da cidade na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede;





17 horas - Inauguração da pracinha de Nova Bethânia. Show com Romilson Xavier;





19 horas - Inauguração do playground de Marcílio de Noronha, na praça do Centro Multiuso É Pra Já. A música fica por conta de Carlinho do Brejo;

Domingo (24/07):

7 horas - 21ª Caminhada Ecocultural de Viana. A caminhada de 13 quilômetros sairá do Parque de Exposições de Viana Sede e vai até Araçatiba. O evento também terá shows ao vivo e comidas típicas.

Segunda (25/07):

18 horas - Abertura da exposição de ativos culturais da Lei Aldir Blanc na Galeria de Arte Casarão, em Viana Sede.

Terça (26/07):