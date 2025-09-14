Home
>
Brasil
>
Fernanda Torres fala após polêmica sobre filmes brasileiros no Oscar

Fernanda Torres fala após polêmica sobre filmes brasileiros no Oscar

Tudo começou quando a atriz disse nas redes sociais que estava feliz de saber que o ator Sean Penn embarcou como produtor de "Manas" no lançamento americano do filme

Redação E+

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:43

Fernanda Torres publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (14) se explicando após uma polêmica nas redes sociais sobre a campanha para o filme que vai representar o Brasil na disputa pelo prêmio de melhor filme internacional no Oscar de 2026. A atriz foi acusada de defender a produção "Manas", de Mariana Brennand, em detrimento de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Recomendado para você

É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

Tudo começou quando a atriz disse nas redes sociais que estava feliz de saber que o ator Sean Penn embarcou como produtor de "Manas" no lançamento americano do filme

Fernanda Torres fala após polêmica sobre filmes brasileiros no Oscar

José Fernandes lucra com vídeos em que faz juras de amor às seguidoras, que acreditam estar namorando o influenciador

O influenciador que pode estar 'namorando' sua avó

Tudo começou quando Fernanda disse nas redes sociais que estava feliz de saber que o ator Sean Penn embarcou como produtor do "Manas" no lançamento americano do filme.

"O Penn foi o primeiro a abraçar o "Ainda Estou Aqui" (filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional neste ano), quando desembarcamos em Los Angeles. O "Manas" merece demais", disse a atriz no Instagram.

Logo após a publicação, Fernanda Torres foi amplamente criticada por não apoiar filme "O Agente Secreto", aclamado no Festival de Cannes em 2025, onde conquistou os prêmios de Melhor Filme da Crítica e Melhor Ator para Wagner Moura.

Neste domingo (14), ela publicou um vídeo em que disse ter sido informada da controvérsia e pediu desculpas pelo mal-entendido.

"Eu sou a favor de todos, tá? Mas acho que 'O Agente Secreto', com a Neon, com Cannes, com Kleber, com Wagner, com as apostas todas, eu acho que vai ser o escolhido, me parece", afirmou.

A atriz também afirma que está muito feliz com a safra de filmes deste ano no Brasil. "O cinema brasileiro renasce como uma fênix", disse.

Leia mais

Imagem - 'O Agente Secreto' e 'Manas' protagonizam disputa por vaga brasileira no Oscar

'O Agente Secreto' e 'Manas' protagonizam disputa por vaga brasileira no Oscar

Imagem - 6 filmes finalistas para representar o Brasil no Oscar 2026

6 filmes finalistas para representar o Brasil no Oscar 2026

Imagem - Wagner Moura é cotado para Oscar de melhor ator em previsão da Variety

Wagner Moura é cotado para Oscar de melhor ator em previsão da Variety

A Academia Brasileira de Cinema divulgará nesta segunda-feira (15), qual será o longa-metragem escolhido para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2026.

"O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura e "Manas", dirigido por Mariana Brennand, foram anunciados na segunda-feira (8), como finalistas na disputa, ao lado de "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi; e "Baby", de Marcelo Caetano.

A decisão final de qual filme representará o Brasil cabe a uma comissão formada pela Academia Brasileira de Cinema. Os integrantes não tiveram seus nomes divulgados.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais