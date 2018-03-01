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Epidemia

Febre amarela matou 237 pessoas desde julho no Brasil, diz ministério

O vírus da doença está presente em regiões metropolitanas do país e atinge 32,3 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que nunca tiveram recomendação de vacina

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:36
Desde julho de 2017, foram notificados no Brasil 2.867 casos suspeitos da Febre Amarela Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério da Saúde atualizou os dados de febre amarela e confirmou nesta quinta-feira (01), de acordo com informações repassadas pelas secretarias estaduais, 723 casos casos da doença no país desde julho do ano passado. De acordo com o órgão, 237 pessoas morreram.
Ao todo, foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em investigação, neste período.
No ano passado, de julho de 2016 até 28 fevereiro de 2017, eram 576 casos confirmados e 184 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela, segundo o ministério da Saúde, seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.
Segundo o ministério da Saúde, o vírus da febre amarela hoje circula em regiões metropolitanas do país e atinge 32,3 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que nunca tiveram recomendação de vacina. Na sazonalidade passada, por exemplo, o surto atingiu uma população de 8 milhões de pessoas.
Isso explica a incidência da doença neste período ser menor que no período passado. A incidência da doença no período de monitoramento 2017/2018, até 28 de fevereiro, é de 2,2 casos para 100 mil/habitantes. Já na sazonalidade passada, 2016/2017, a incidência foi de 7,1/100 mil habitantes, no mesmo período.
O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação da população dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo durante a campanha contra febre amarela. Dados preliminares dos três estados apontam que, até 27 de fevereiro, 5,5 milhões de pessoas foram vacinadas. O número corresponde a 23,2% do público-alvo previsto na campanha. A recomendação é que os estados continuem vacinando até atingir alta cobertura.
Para auxiliar os estados e municípios na realização da campanha, o Ministério da Saúde diz que repassou aos estados no ano de 2018 até o momento, 20,2 milhões de doses da vacina. Para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram enviados 15,7 milhões de doses para implementação da Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela. Foram 10,7 milhões para São Paulo, 4,7 milhões para o Rio de Janeiro e 300 mil para a Bahia.

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