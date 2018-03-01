Febre amarela matou 237 pessoas desde julho no Brasil, diz ministério

Desde julho de 2017, foram notificados no Brasil 2.867 casos suspeitos da Febre Amarela Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério da Saúde atualizou os dados de febre amarela e confirmou nesta quinta-feira (01), de acordo com informações repassadas pelas secretarias estaduais, 723 casos casos da doença no país desde julho do ano passado. De acordo com o órgão, 237 pessoas morreram.

Ao todo, foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em investigação, neste período.

No ano passado, de julho de 2016 até 28 fevereiro de 2017, eram 576 casos confirmados e 184 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela, segundo o ministério da Saúde, seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

Segundo o ministério da Saúde, o vírus da febre amarela hoje circula em regiões metropolitanas do país e atinge 32,3 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que nunca tiveram recomendação de vacina. Na sazonalidade passada, por exemplo, o surto atingiu uma população de 8 milhões de pessoas.

Isso explica a incidência da doença neste período ser menor que no período passado. A incidência da doença no período de monitoramento 2017/2018, até 28 de fevereiro, é de 2,2 casos para 100 mil/habitantes. Já na sazonalidade passada, 2016/2017, a incidência foi de 7,1/100 mil habitantes, no mesmo período.

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação da população dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo durante a campanha contra febre amarela. Dados preliminares dos três estados apontam que, até 27 de fevereiro, 5,5 milhões de pessoas foram vacinadas. O número corresponde a 23,2% do público-alvo previsto na campanha. A recomendação é que os estados continuem vacinando até atingir alta cobertura.