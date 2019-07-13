Home
Famílias voltam para casa após rompimento de barragem na Bahia

Dia amanhece com sol e água foi escoada, diz secretário

Agência Brasil

Publicado em 13 de julho de 2019 às 18:29

 - Atualizado há 6 anos

Barragem na Bahia Crédito: Secom/Governo do Estado da BA

As famílias desalojadas no município de Coronel João Sá (BA), atingido com a inundação do Rio do Peixe por causa do transbordamento e rompimento da barragem Quati, começam a retornar para suas residências. A informação é do secretário de Comunicação da prefeitura da cidade, Valdomiro da Conceição Jr.

Segundo ele, “o dia amanheceu com sol. Não tem mais alagamento e a água foi escoada. Estamos agora recolhendo os cacos”, disse, em referência à retirada da terra e do lixo espalhados com a inundação.

> Barragem se rompe após chuvas na Bahia e moradores deixam casas

Conforme o secretário, há preocupação especial com a possibilidade de contaminações após a enxurrada e inundação. Para evitar o risco, ele pede que as famílias joguem fora os colchões encharcados nas casas alagadas.

De acordo com a prefeitura, 500 pessoas de Coronel João Sá ficaram desabrigadas e tiveram que ser acolhidas em três escolas públicas, e nas casas de parentes e amigos durante a inundação.

Na última sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu situação de emergência e calamidade pública na cidade e também em Pedro Alexandre, cidade rio acima - onde fica a barragem Quati.

> Barragem na Bahia: deve chover até domingo na área atingida pela lama

Também ontem, o governador da Bahia Rui Costa visitou e sobrevoou a região, no nordeste do Estado, próxima à divisa com Sergipe, e observou que “o que está acontecendo é o colapso de muitos pequenos barramentos feitos em propriedades privadas, que vão rompendo e formam um efeito cascata e uma onda de água”. O governador disse que estão sendo monitorados “outros pequenos barramentos”.

O secretário Valdomiro da Conceição Jr confirmou a preocupação com a barragem Lagoa Grande, que também fica no município de Pedro Alexandre, e também recebeu maior volume de água por causa das chuvas fortes que caíram na região nos últimos dias.

> Nova barragem racha e prefeitura emite alerta de enxurrada na Bahia

