Home
>
Brasil
>
Familiares de vítimas de Brumadinho protestam contra falta de respostas

Familiares de vítimas de Brumadinho protestam contra falta de respostas

Folhas de papel com os nomes de mais de cem desaparecidos na tragédia de Brumadinho (MG) foram colocadas no muro do IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte