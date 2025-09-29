Indisposição

Família diz que Bolsonaro volta a ter mal-estar e médico é chamado

Ex-presidente teve nova crise de soluços com vômito e foi consultado dentro de casa, em Brasília

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:48

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou acionar seu médico, Carlos Birolini, às pressas na noite desta segunda-feira (29), após uma nova crise de soluços com vômito. De acordo com o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, o ex-presidente teve uma piora das dores abdominais que enfrenta em decorrência da facada de que foi vítima em 2018.

Conforme relato da equipe médica, Bolsonaro foi consultado na própria residência e, como melhorou da crise, não precisou ir ao hospital.

Em publicação nas redes sociais, Carlos chegou a cogitar levar o pai novamente ao hospital. "A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!", escreveu.

Bolsonaro já foi ao hospital em duas oportunidades desde sua condenação Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Bolsonaro tem passado os dias em uma casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar e está submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Há cerca de duas semanas , ele e outros oito réus foram condenados por tramar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão.

Ele já foi ao hospital em duas oportunidades desde sua condenação. Passou por exames e retirou nove lesões na pele, das quais duas eram cancerígenas.

