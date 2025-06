Indignação

Família de Juliana Marins diz que equipe de resgate foi negligente e que vai lutar por justiça

A família de Juliana Marins, 26, que morreu na Indonésia depois de cair na trilha de um vulcão na Indonésia, diz que a equipe de resgate foi negligente e que vai lutar por justiça.

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:55

Juliana Marins, brasileira que morreu após cair de penhasco na Indonésia Crédito: Reprodução/Instagram

"Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece! Não desistam de Juliana!", completou. O corpo da turista brasileira foi resgatado do penhasco nesta quarta-feira (25). Ainda de acordo com a família, a equipe terminou de içar o corpo de Juliana às 14h45 (horário local, madrugada no Brasil).>

Às 15h (horário local) começou o deslocamento da maca com o corpo dela até a entrada do parque. A perspectiva é de que esse trajeto dure cerca de oito horas. Ela foi localizada com vida, mas o resgate só a alcançou nesta terça-feira (24), quando já estava morta.>

"Felizmente, graças a Deus, a equipe conjunta da SAR finalmente conseguiu resgatar Juliana de Souza Pereira Marins", informou o perfil da polícia local. Segundo o órgão, o corpo será levado para o Hospital Bhayangkara Polda NTB.>

Juliana havia caído no local na sexta-feira (20) enquanto fazia uma trilha para alcançar o cume de um vulcão no monte Rinjani. Segundo a família, ela teria relatado que estava cansada durante o trajeto —que levaria três dias—, e o guia teria dito para ela descansar enquanto o grupo seguiu caminhando. Sozinha, a brasileira teria caído em um local íngreme, de difícil acesso.>

As equipes de busca foram reforçadas após críticas da família. Os governos da Indonésia e do Brasil se mobilizaram e anunciaram ações para tentar salvar a turista. O resgate gerou comoção nas redes sociais.>

Apenas nesta segunda-feira (23), Juliana foi localizada com ajuda de um drone térmico. Ela estava presa em um penhasco rochoso e visualmente imóvel, de acordo com a direção do parque onde fica a trilha. O local era de difícil acesso tanto para alpinistas quanto por helicóptero, e as buscas tiveram de ser paralisadas diversas vezes por conta do tempo ruim.>

