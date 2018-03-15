Falso cupom que circula no WhatsApp oferece R$ 800 em chocolate

Aplicativo whatsapp Crédito: Divulgação

Um novo golpe que circula pelo WhatsApp se aproveita da chegada da Páscoa, prometendo até R$ 800 para o usuário comprar chocolates. Segundo a empresa PSafe, especializada em segurança digital, pelo menos 300 mil pessoas já teriam sido enganadas pela falsa mensagem em menos de 24 horas.

Por meio da mensagem maliciosa, o usuário é levado a uma falsa página. Antes, porém, ele precisa responder corretamente a um questionário. Em uma das questões, por exemplo, o internauta deve dizer o que simboliza o coelho da Páscoa ou dizer que país comemora a data com guerra de ovos. A promessa dos golpistas é que após dar as respostas corretas, o interessado receberia um voucher pelo celular.

Seguindo este passo a passo, no entanto, o usuário autoriza o envio de notificações de hackers em seu smartphone, o que coloca seus dados em risco, como informações sobre seu cartão de crédito.