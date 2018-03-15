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Golpe da Páscoa

Falso cupom que circula no WhatsApp oferece R$ 800 em chocolate

Cerca de 300 mil pessoas já foram enganadas em menos de 24 horas, diz empresa de segurança digital

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:16
Aplicativo whatsapp Crédito: Divulgação
Um novo golpe que circula pelo WhatsApp se aproveita da chegada da Páscoa, prometendo até R$ 800 para o usuário comprar chocolates. Segundo a empresa PSafe, especializada em segurança digital, pelo menos 300 mil pessoas já teriam sido enganadas pela falsa mensagem em menos de 24 horas.
Por meio da mensagem maliciosa, o usuário é levado a uma falsa página. Antes, porém, ele precisa responder corretamente a um questionário. Em uma das questões, por exemplo, o internauta deve dizer o que simboliza o coelho da Páscoa ou dizer que país comemora a data com guerra de ovos. A promessa dos golpistas é que após dar as respostas corretas, o interessado receberia um voucher pelo celular.
Seguindo este passo a passo, no entanto, o usuário autoriza o envio de notificações de hackers em seu smartphone, o que coloca seus dados em risco, como informações sobre seu cartão de crédito.
Ainda de acordo com a PSafe, há golpes sendo aplicados também no Facebook. Neste caso, páginas falsas que imitam os perfis de grandes redes de varejo oferecem promoções enganosas.

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