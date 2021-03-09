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STF

Fachin pede para adiar julgamento sobre suspeição de Moro

Ministro do STF também pediu ao presidente da Corte, Luiz Fux, que leve para o plenário a discussão sobre a possibilidade de ser julgada a suspeição do ex-juiz

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:50
Ministro do STF Luiz Edson Fachin
Ministro Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu ao presidente da corte, Luiz Fux, que leve para o plenário a discussão sobre a possibilidade de ser julgada a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá mesmo após a decisão de segunda-feira (08) que anulou a sentença contra o petista.
O ministro também "indicou o adiamento" do julgamento para que o tema seja retirado da pauta da 2ª Turma do STF desta terça.
A exclusão do processo na pauta, porém, depende do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da turma. Além disso, Gilmar também tem poder sobre o processo porque o habeas corpus da defesa do petista contra Moro já teve o julgamento iniciado, mas foi interrompido por pedido dele no fim de 2018.

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