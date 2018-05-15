Facebook publica balanço de esforços contra conteúdos ofensivos

Aumento se deve a uma melhoria das em tecnologias de análise, que cada vez mais recorrem à inteligência artificial Crédito: Reprodução/Pixabay

O Facebook publicou pela primeira vez, nesta terça-feira (15), um balanço de seus esforços para remover da plataforma os conteúdos que violam as regras de utilização, sejam imagens de natureza sexual, comentários de ódio, ou propaganda terrorista. De acordo com o relatório inédito, que faz parte dos esforços de transparência do grupo desde o escândalo envolvendo a empresa de consultoria Cambrige Analytica, 3,4 milhões de imagens violentas foram suprimidas, ou acompanhadas de um aviso durante o primeiro trimestre de 2018, quase o triplo em relação ao trimestre anterior.

Segundo a rede social, o aumento se deve, em grande parte, a uma melhoria em suas tecnologias de análise, que cada vez mais recorrem à inteligência artificial. Em cerca de 86% dos casos, essas imagens foram detectadas pela rede antes de serem denunciadas por terceiros e representaram menos de 0,3% do conteúdo visualizado em sua plataforma entre janeiro e março.

Quanto às imagens de nudez, ou de atividade sexual, com exceção da pornografia infantil, o Facebook afirma ter eliminado 21 milhões de elementos durante o primeiro trimestre, tanto quanto no anterior.

Ainda de acordo com o Facebook, esse número é menos de 0,1% do conteúdo visualizado e, em quase 96% dos casos, as imagens são excluídas antes de qualquer denúncia. Às vezes até com muito zelo, como no caso em que a rede social censurou obras de arte, como a tela "A Liberdade guiando o povo" do pintor francês Delacroix.

Quanto à propaganda terrorista, o Facebook confirmou dados do final de abril: 1,9 milhão de conteúdos foram eliminados no primeiro trimestre, 73% a mais do que no quarto trimestre de 2017, graças a melhorias tecnológicas. Desses, 99,5% dos conteúdos foram eliminados antes de serem sinalizados.

Em contrapartida, o Facebook tem dificuldade em detectar mensagens de ódio. A rede social afirma ter apagado 2,5 milhões dessas mensagens no primeiro trimestre (56% a mais do que no trimestre anterior), mas apenas 38% foram detectadas antes de serem sinalizadas. O Facebook não forneceu qualquer estimativa de sua prevalência na plataforma.