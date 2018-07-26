Facebook deve justificar retirada de páginas e perfis ligados ao MBL

Facebook Crédito: @geralt | Pixabay

O procurador da República Ailton Benedito de Souza, do Ministério Público Federal de Goiás, cobrou explicações do Facebook no Brasil quanto à remoção de 196 páginas e 87 perfis da rede social. Benedito solicita a relação de todas as páginas e perfis removidos e a justificativa sobre essa providência para cada um deles. O procurador estabeleceu o prazo de 48 horas para que a empresa acate o pedido, por meio eletrônico.

"Por oportuno, assevero que os dados requisitados são imprescindíveis à atuação do Ministério Público Federal, inclusive eventual propositura de ação civil pública, ao teor do artigo 10 da Lei federal nº 7.347/85, pelo que a falta injustificada ou o retardamento indevido implicará a responsabilidade de quem lhe der causa", escreveu em sua decisão.

Ailton Benedito de Souza é conhecido nas redes sociais por seus posts com pensamentos alinhados com a direita e críticas ao que chama de "esquerdopatas" e outros temas como direitos de LGBTs e debates de gênero.

Procurado, o Facebook afirmou que ainda não tinha um posicionamento oficial sobre o tema.

Entenda

Nesta quarta-feira (25), a rede social retirou do ar páginas e contas ligadas a coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL) como parte da política de combate a notícias falsas. Também foram alvos outras páginas como a do Movimento Brasil 200, ligado ao ex-pré-candidato à Presidência nas eleições 2018 Flávio Rocha (PRB). De acordo com o Facebook, os perfis foram removidos após uma investigação que apontou violações à política de autenticidade da plataforma.