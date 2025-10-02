Ação da PF

Fábricas suspeitas de vender bebida com metanol são alvo de fiscalização em SP

A operação tem como objetivo apurar indícios de adulteração com uso de metanol fora das concentrações permitidas pela Vigilância Sanitária

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:48

Indústrias de bebidas na Grande São Paulo e em Sorocaba, no interior do estado, são alvo de fiscalização da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na manhã desta quinta-feira (2). A operação tem como objetivo apurar indícios de adulteração com uso de metanol fora das concentrações permitidas pela Vigilância Sanitária.

De acordo com a PF, foram coletadas amostras das bebidas suspeitas, que serão submetidas a análise técnica. A verificação vai permitir identificar a autoria, as circunstâncias e a extensão das irregularidades. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de uma investigação pela PF na última terça-feira (30).

Até esta quarta-feira (1º) o Brasil registrava 43 notificações de intoxicação por metanol. De acordo com os dados recebidos pelo Cievs (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), são 39 registros em São Paulo — 10 confirmados e 29 ainda em investigação — além de quatro casos em investigação em Pernambuco. Uma morte por intoxicação por metanol em São Paulo já foi confirmado pelo Cievs; outras sete seguem em investigação — cinco em São Paulo e duas em Pernambuco.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta