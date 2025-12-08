Sem partido

Expulso do União Brasil, Sabino diz que sai de 'cabeça erguida'

Ministro do Turismo foi expulso do partido após decidir permanecer no governo Lula, desobedecendo ordem dada pela legenda para deixar o cargo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:45

BRASÍLIA - O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou nesta segunda-feira (8) que sai do União Brasil "de cabeça erguida" e argumentou que foi alvo de uma decisão injusta por parte do partido. A sigla decidiu expulsar ele nesta segunda (8), após o chefe da pasta permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contrariando ordem da cúpula da legenda.

"Eu saio hoje [segunda] do União Brasil com a minha cabeça erguida, porque saio com a minha ficha limpa, saio sem trazer comigo nenhuma mácula, estou saindo do partido porque trabalhei pelo Brasil, pelo turismo, não me curvei e tive a coragem de enfrentar partidos políticos quando quiseram me obrigar a fazer o que eu não concordei", afirmou Sabino, em vídeo publicado nas redes sociais.

Celso Sabino reiterou ser pré-candidato ao Senado pelo Pará Crédito: Divulgação/Ministério do Turismo

O ministro do Turismo disse acreditar que a decisão do União, que também fez uma intervenção no diretório do Pará, foi "equivocada" e "injusta". Segundo ele, a medida foi feita porque ele decidiu continuar chefiando o ministério e "servindo ao Brasil".

"A minha exclusão do quadro do partido, deu-se pelo fato de eu continuar ajudando o Pará, de eu continuar trabalhando no Ministério do Turismo, servindo ao Brasil, optando pela escolha que eu entendo e a grande maioria dos brasileiros entendem também, que é o melhor projeto para o País, que é o projeto comandado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse Sabino.

Mesmo sem partido, Sabino reiterou ser pré-candidato ao Senado pelo Pará. Durante o início da crise entre ele e o União Brasil, foi ventilada a possibilidade de uma migração ao MDB, mas as conversas esfriaram desde então.

"Sigo na minha pré-candidatura ao Senado da República, sigo ao lado do melhor presidente que o Brasil já teve, trabalharei aqui no Estado do Pará para que o presidente Lula, nas eleições do ano que vem, se consagre vitorioso com uma diferença bem maior do que na eleição anterior. E vamos ver agora, dentre as diversas agremiações partidárias que têm me procurado desde o início desse processo, que destino o nosso grupo político aqui no Estado do Pará seguirá", disse Sabino.

