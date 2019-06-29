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Fogueira em Osasco

Explosão em festa junina fere prefeito e primeira-dama em São Paulo

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 28

Publicado em 

29 jun 2019 às 14:36

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 14:36

Explosão em fogueira de festa junina fere prefeito e primeira-dama de Osasco Crédito: Twitter
O prefeito de Osasco, em São Paulo, Rogério Lins, e a primeira-dama Aline foram atingidos por explosão em uma fogueira durante a festa junina Arraiá do Servidô. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 28, em Osasco.
A fogueira explodiu no momento em que o casal tentou acendê-la. No vídeo, é possível ver altas labaredas. O público não se feriu, graças à grades de contenção que cercavam a fogueira.
Lins e Aline foram socorridos no local e encaminhados para o Hospital Municipal Antônio Giglio. Os dois estão em situação estável. Um novo boletim médico será divulgado na manhã deste sábado, 29.
> Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração, em São Paulo
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