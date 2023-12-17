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Caminhão de tinta

Explosão em Aeroporto de Marabá (PA) deixa um morto e dois feridos

As informações foram confirmadas pela companhia que administra o local, a Aena Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado após a explosão e chegou ao local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2023 às 15:53

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 15:53

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após a explosão de um caminhão na pista do aeroporto de Marabá, no Pará. O incidente ocorreu na noite do sábado (16).
Pará
Uma explosão no Aeroporto de Marabá matou uma pessoa e deixou duas feridas Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um trabalhador morreu e os outros dois ficaram feridos. As informações foram confirmadas pela companhia que administra o local, a Aena Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado após a explosão e chegou ao local.
O veículo pertence a uma empresa terceirizada que fazia a revitalização da sinalização da pista, segundo a companhia.
Passageiros e a tripulação não foram atingidos pela explosão. As aeronaves também não foram atingidas.
As polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local, analisaram o veículo e autorizaram a retirada da pista do aeródromo.
A Aena informou por meio de nota que aguarda a análise da perícia, que começa a ser realizada neste domingo (17). A pista foi liberada para pousos e decolagens à 1h30.

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