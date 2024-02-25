Explosão e incêndio em apartamento deixa 44 pessoas feridas em SP

Houve uma explosão seguida de incêndio de grandes proporções, no sábado (24), em um apartamento em Botafogo, bairro de Campinas, no interior de São Paulo. Quarenta e quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades de saúde, segundo a Defesa Civil do estado. Moradores que estavam em andares superiores tiveram que sair do prédio com ajuda de cordas.