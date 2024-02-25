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Campinas

Explosão e incêndio em apartamento deixa 44 pessoas feridas em SP

Moradores que estavam em andares superiores tiveram que sair do prédio com ajuda de cordas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 09:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2024 às 09:41
Explosão em condomínio de Campinas/SP
Explosão em condomínio de Campinas Crédito: Reprodução | Defesa Civil
Houve uma explosão seguida de incêndio de grandes proporções, no sábado (24), em um apartamento em Botafogo, bairro de Campinas, no interior de São Paulo. Quarenta e quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades de saúde, segundo a Defesa Civil do estado. Moradores que estavam em andares superiores tiveram que sair do prédio com ajuda de cordas.
A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio. Peritos do município farão a análise técnica do edifício. A suspeita é de que o apartamento atingido pelo fogo seja de um coronel reformado do Exército. Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo na região, o homem guardava pólvora e cerca de 3.000 munições no local.

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