Chuvas no Rio Grande do Sul

Exército resgata bebê pelo telhado durante enchentes no RS; veja vídeo

Outros integrantes da família também foram salvos pela equipe, na cidade de Lajeado; diversos moradores buscam auxílio das autoridades para deixarem locais de risco

PORTO ALEGRE - Cenas de resgates dramáticos – terrestres ou aéreos – têm revelado o desespero de quem ainda busca auxílio de autoridades em regiões totalmente tomadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Um deles foi o resgate de um bebê pelo telhado de uma casa em Lajeado, um dos municípios mais afetados.

Conforme vídeo publicado nas redes sociais, o resgate foi realizado pelo 2º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Casimiro Montenegro Filho na sexta-feira (3). Durante a ação, o profissional quebra parte do telhado com um tijolo para conseguir se posicionar melhor para entregar a criança em segurança para outro colega dentro do helicóptero.