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Furto de metralhadoras

Exército identifica militares suspeitos de ligação com o caso de roubo de armamento

Quase 500 pessoas chegaram a ficar uma semana aquarteladas enquanto a investigação dava seus primeiros passos na semana passada

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 17:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2023 às 17:45
Exército identificou militares suspeitos de ligação com o furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra, em Barueri, na Grande São Paulo. Uma investigação sobre o caso transcorre desde a terça-feira, 10, quando se constatou a ausência de 13 metralhadoras calibre .50 e de oito calibre 7,62. Quase 500 pessoas chegaram a ficar uma semana aquarteladas enquanto a investigação dava seus primeiros passos na semana passada.
Metralhadora do tipo .50 Browning que foi furtada em Quartel do Exército, em Barueri (SP)
Metralhadora do tipo .50 Browning que foi furtada em Quartel do Exército, em Barueri (SP) Crédito: Exército Brasileiro/Divulgação
Além de militares suspeitos de ligação direta com o furto, o Exército já começou a notificar militares suspeitos de prática de infrações disciplinares diante da suposta falha no exercício devido quanto à vigilância e controle do armamento. Nesse caso, as pessoas notificadas foram instadas a apresentar defesa em até 48 horas.
O Comando Militar do Sudeste convocou uma coletiva de imprensa para 18h desta quinta-feira, quando falará sobre as investigações.
Na terça-feira, 17, 320 dos 480 militares aquartelados na unidade foram liberados do local. Outros 160 permaneceram para dar continuidade à rotina de tarefas do quartel ou por ainda interessarem ao andamento da investigação.

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