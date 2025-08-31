Home
Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP por receptação de veículo de luxo

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:59

Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP por receptação de veículo de luxo Crédito: Polícia Militar

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, na madrugada deste domingo (31) após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de apropriação indébita. O nome do ex-piloto não foi divulgado pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, durante a Operação Direção, uma equipe abordou o automóvel Lamborghini Gallardoss, que trafegava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocá-las, mas foi contido pelos policiais. Ao verificarem as informações do veículo, foi identificado que ele possuía registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013 — além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Ainda segundo a PM, o motorista foi levado ao 14º Distrito Policial, onde foi autuado e preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

