No Tocantins

Ex-nora seria mandante de crime que matou casal de pastores

O casal foi assassinado em 17 de junho na cidade de Pium, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, a prisão dela aconteceu na sexta-feira (27)

Publicado em 30 de junho de 2025 às 08:45

Pastores eram dirigentes de uma igreja evangélica Assembleia de Deus Madureira e foram mortos dentro de casa Crédito: (Foto: Redes sociais e TV Anhanguera, Reprodução)

Uma mulher de 48 anos foi presa por suspeita de ser a mandante da morte dos ex-sogros, um casal de pastores, no Tocantins. Suspeita teria encomendado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com o filho das vítimas. O casal foi assassinado em 17 de junho na cidade de Pium, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, a prisão dela aconteceu na sexta-feira (27).

>

Mulher estava em Santa Catarina, a mais de 2.000 quilômetros do local do assassinato. A ex-nora foi presa na cidade de Joinville, mas a polícia não detalhou se ela ordenou o crime quando já estava na cidade ou se fugiu do Tocantins após o assassinato. Autor dos disparos não foi preso até o momento. Vizinhos das vítimas falaram à Polícia Militar que viram um homem estacionar uma moto perto da casa do casal pouco antes da morte dos pastores. A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins disse que continua as investigações para buscar mais envolvidos no caso.>

Identidade da mulher, que segue detida em Santa Catarina, não foi divulgada pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento identificar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento. Casal de pastores foi assassinado em casa. Francilene de Sousa Reis, 42, e Dorvalino das Dores da Silva, 63, foram achados mortos dentro do assentamento onde moravam, na zona rural de Pium. Eles eram líderes de uma Assembleia de Deus da região.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta