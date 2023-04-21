Ex-ministro deixa PF após depor por quase 5 horas sobre ação do GSI no 8/1

O general chegou ao prédio da PF por volta de 9h, acompanhado de um motorista e outras duas pessoas, pelo portão dos fundos. Ele deixou o local por volta de 13h30, sem falar com a imprensa.

General Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, deixa a sede da Polícia Federal Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

O depoimento foi tomado após o ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar na quinta-feira (20) que Dias prestasse esclarecimentos sobre a atuação do GSI durante a invasão ao Palácio do Planalto em até 48 horas.

A crise que levou à saída do chefe do GSI teve como estopim a divulgação, pela CNN Brasil, de imagens do circuito interno da segurança durante a invasão da sede da Presidência da República que mostram uma ação colaborativa de agentes com golpistas e a presença de Gonçalves Dias no local.

O destino do general foi selado em meio à recusa de divulgar imagens da invasão ao Planalto.

Uma semana após os ataques de 8 de janeiro, o governo divulgou vídeos editados, em particular com trechos que evidenciavam que os militantes eram aliados de Bolsonaro . No entanto, recusou um pedido da Folha de S.Paulo, via Lei de Acesso à Informação, para divulgar a íntegra das gravações.

Segundo as imagens da invasão ao Planalto, os golpistas receberam água dos militares e cumprimentaram agentes do GSI durante os ataques. Nos vídeos, o próprio general Gonçalves Dias circula pelo terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República, enquanto os atos ocorriam no andar de baixo.

Imagens mostram ministro do GSI, general Gonçalves Dias, durante invasão ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução CNN Brasil