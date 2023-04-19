Lula nomeia ex-interventor do DF para ser ministro interino do GSI

Ricardo Cappelli comandou a segurança pública no DF após ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na prática, Cappelli será nomeado secretário-executivo, mas despachará como ministro já que os dois cargos estão vagos. O anúncio da substituição foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT). "Ele (Cappelli) permanecerá interinamente à frente do GSI enquanto o presidente e a assessoria definem uma estratégia, uma posição definitiva, sobre o futuro do GSI", afirmou o ministro.

Lula embarca rumo a Portugal e Espanha na próxima quinta-feira (20) e não quer deixar uma das principais pastas do governo sem chefia. O GSI atualmente mantém a função de fazer a segurança dos prédios da Presidência, como o Planalto e o Palácio da Alvorada, onde Lula mora.

O governo descarta, por ora, extinguir a pasta do GSI. O Gabinete já parte das funções esvaziadas e transferidas para outras estruturas do governo, como a Casa Civil, que desde março tem a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sob seu guarda-chuva.

Durante o anúncio, Pimenta exaltou o papel de Cappelli durante a crise de segurança pública no DF na esteira dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. O então secretário executivo garantiu no dia seguinte ao atentado a remoção do acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Boslonaro (PL) montado em frente ao Quartel General do Exército e que serviu como ponto de concentração após a invasão.

A nomeação de Cappelli como interventor foi uma estratégia do Planalto para evitar a decretação de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que daria superpoderes às Forças Armadas na administração pública da capital do País.