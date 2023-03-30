Em Brasília: janelas estilhaçadas, instituições atacadas

Projetada por Lúcio Costa, Brasília é única cidade moderna tombada como patrimônio mundial da Unesco. Ele dotou a Praça dos Três Poderes de um amplo espaço aberto para que pudesse conter manifestações populares diante dos três edifícios monumentais que representam os três poderes da República.

Contudo, é seguro imaginar que Lúcio jamais imaginaria que sua praça se tornaria palco de um dos mais tristes episódios de nossa democracia.

Bolsonaristas invadem sedes dos Três Poderes em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A destruição do patrimônio segue sendo contabilizada e seus números não param de crescer. A escultura “O Flautista” de Bruno Giorgi foi destruída; outra escultura, “Galhos e Sombra” de Frans Krajcberg também foi severamente danificada; a tela “Mulatas”, do artista plástico Di Cavalcanti, foi rasgada; o relógio de Balthazar Martinot, peça barroca do século XVII, foi destruído; vasos da delegação chinesa foram destruídos, a peça “The Pearl” presente da Assembleia Nacional do Sudão foi furtada; nem mesmo a escultura Maria, Maria de Sônia Ebling foi poupada das pauladas. O relatório preliminar da Superintendência do Iphan no Distrito Federal tem mais de 50 páginas e estima mais de 140 itens danificados, furtados ou destruídos.

Contudo, o ataque não representa apenas um atentado contra o patrimônio, mas também as próprias instituições que o Niemeyer propositalmente privou de muros. Assim como a democracia não pode se acastelar contra a população, cabe ao povo sempre defendê-la. Afinal, para além dela, resta-nos apenas a tirania.

Nesse sentido, é mister a recuperação e restauração desses prédios e obras de arte, pois são parte indissociável da história democrática brasileira. Mais do que bens materiais, nosso patrimônio representa o triunfo de uma democracia que venceu guerras e ditaduras para que hoje gozemos de direitos como a livre expressão.

Nesse sentido, o urbanismo de Lúcio Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer configuram em Brasília mais que uma cidade, nossa capital é a expressão máxima do conceito democrático: do povo, pelo povo para o povo. E por isso mesmo deve ser preservada a todo custo.