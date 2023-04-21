Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre 8 de janeiro na quarta (26)

Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal). Bolsonaro vai depor em um dos inquéritos abertos pela PF, que mira os autores intelectuais da investida golpista que desaguou na invasão e depredação do Palácio do Planalto

A PF abriu quatro frentes de investigação após os ataques dos bolsonaristas acampados no QG do Exército.

Uma delas mira os possíveis autores intelectuais, e é essa frente que pode alcançar Bolsonaro. Outra tem como objetivo mapear os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonaristas para Brasília.

O terceiro foco da investigação PF são os vândalos. Os investigadores querem identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios históricos da capital federal.

A quarta linha de apuração avança sobre autoridades omissas durante o 8 de janeiro e que facilitaram a atuação dos golpistas.