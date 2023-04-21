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Atos golpistas

Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre 8 de janeiro na quarta (26)

Ex-presidente vai depor em um dos inquéritos que mira os autores intelectuais da invasão e destruição dos prédios dos três Poderes, em Brasília

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 21:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2023 às 21:05
BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve prestar depoimento à Polícia Federal na próxima quarta-feira (26) na investigação aberta para apurar os ataques aos prédios dos três Poderes no dia 8 de janeiro.
Bolsonaro vai depor em um dos inquéritos abertos pela PF, que mira os autores intelectuais da investida golpista que desaguou na invasão e depredação do Palácio do PlanaltoCongresso e STF (Supremo Tribunal Federal).
A PF abriu quatro frentes de investigação após os ataques dos bolsonaristas acampados no QG do Exército.
Uma delas mira os possíveis autores intelectuais, e é essa frente que pode alcançar Bolsonaro. Outra tem como objetivo mapear os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonaristas para Brasília.
O terceiro foco da investigação PF são os vândalos. Os investigadores querem identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios históricos da capital federal.
A quarta linha de apuração avança sobre autoridades omissas durante o 8 de janeiro e que facilitaram a atuação dos golpistas.
Essas investigações deram origem as nove fases ostensivas da Lesa Pátria até o momento.

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