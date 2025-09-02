Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro é o único réu a participar de 1° dia de julgamento

STF

Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro é o único réu a participar de 1º dia de julgamento

General Paulo Sérgio Nogueira é acusado de pressionar comandantes militares a aderir à tentativa de golpe

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:59

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro, é o único réu do núcleo central da trama golpista que foi à Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) para acompanhar o primeiro dia de julgamento nesta terça-feira (2).

O militar é acusado de pressionar comandantes militares a aderir à tentativa de golpe. Paulo Sérgio chegou ao STF com uma tipoia no braço direito. "Machuquei", disse, sem dar detalhes.

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, durante evento em Brasília em 2022 Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A primeira sessão do julgamento começou às 9h, com uma fala do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o magistrado, a "impunidade, a omissão e a covardia não são caminhos para a pacificação". Segundo ele, não faltará coragem ao tribunal ou aos seus integrantes para lidar com tentativas de golpe de Estado.

Moraes fez a fala antes de começar a leitura do relatório da ação penal sobre a trama golpista na manhã desta terça, como primeira etapa para o julgamento que vai definir o destino de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus e marca a história da corte.

A previsão é que o julgamento dure oito sessões, distribuídas em cinco dias, até a sexta-feira da próxima semana , dia 12.

