Ex-governador de Roraima morre após infarto fulminante

O ex-governador e presidente dode, Anchieta Junior, faleceu na noite desta quinta-feira (06), vítima de um infarto fulminante. Ele estava acompanhado da filha quando, por volta de 20h, começou a passar mal e caiu no chão desacordado.

O ex-governador tinha 53 anos de idade e se mudou dopara Roraima em 1991. Formado em Engenharia, foi eleito como vice-governador na chapa com o ex-governador brigadeiro Ottomar Pinto no mandato de 2007 a 2011. Em razão do falecimento de Ottomar, Anchieta assumiu o governo no final do primeiro ano de mandato, mantendo-se no poder até 2011.

Foi candidato à reeleição e eleito para a segunda gestão em 2012. Dois anos depois, se licenciou do governo para lançar a sua pré-candidatura ao Senado, mas perdeu a disputa. Em 2018, tentou nova eleição como candidato ao governo do Estado, tendo como vice o deputado federal Abel Galinha () na coligação Todos por Roraima.

Por meio de nota, a governadora de Roraima, Suely Campos, manifestou pesar pela morte de Anchieta. Roraima perde um político de expressiva liderança, o que foi demonstrado com a votação que teve nas últimas eleições", escreveu. "Nunca fomos aliados políticos, mas sempre tivemos relação respeitosa e reconheço suas virtudes de grande orador, de político próximo das pessoas, que deixou um legado de obras em todo o Estado. Estou em choque por sua morte súbita e prematura e externo meus sentimentos à família, amigos e ao povo de Roraima.