Dentro de casa

Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre esfaqueado pelo filho

Amigo de Lula e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:17

SÃO PAULO - O ex-deputado estadual do PT Paulo Frateschi, 75 anos, morreu esfaqueado nesta quinta (6), em São Paulo.

De acordo com registro policial, PMs noticiaram que foram acionados para verificar "ocorrência de indivíduo esfaqueado no local dos fatos", na rua Ponta Porã, na região da Lapa, para onde foram.

Assim que chegaram, a vítima "estava caída na cozinha do imóvel, com um ferimento na região do abdômen". Eles afirmam ainda no registro que, "segundo informações, o filho da vítima, identificado como Francisco Frateschi, esfaqueou o pai em um momento de surto".

A mãe, Iolanda Maux, "também foi agredida" e sofreu uma fratura no braço, sendo socorrida na UPA da Lapa. Frateschi foi levando ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. O filho, de 34 anos, foi detido.

Paulo Frateschi morreu aos 75 anos Crédito: Reprodução

Um outro relato policial afirma que houve registro de ocorrência "em âmbito familiar envolvendo a vitima e ex-parlamentar Paulo Frateschi, na qual, após desinteligência com seu filho", agrediu o pai "utilizando uma faca, atingindo [o ex-deputado] no abdômen e braço, sendo o pai socorrido no Hospital das Clínicas".

Ex-presidente estadual do PT de São Paulo, dirigente histórico do partido e amigo pessoal de Lula, Frateschi iniciou sua atuação política durante a ditadura militar, quando integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN). Foi preso em 1969, aos 19 anos. Com a volta da democracia, foi anistiado.

Foi ele o organizador das caravanas que Lula fez pelo país antes de ser preso, em 2018. Ao ser solto, em 2019, o presidente passou alguns dias na casa de Frateschi em Paraty (RJ).

O presidente já foi avisado da morte e enviou emissários para acompanhar a família.

Frateschi já tinha perdido dois filhos e estava se recuperando de um câncer.

Em 2002, seu filho Pedro Frateschi, de 7 anos, morreu em um acidente na rodovia Carvalho Pinto, no município de Guararema (a 76 km de São Paulo). Ele estava voltando com a família de Paraty. O carro era dirigido pela mulher de Frateschi, Iolanda.

Um ano depois, outro filho, Júlio Frateschi, de 16 anos, morreu também de acidente de carro.

O adolescente, segundo a Polícia Rodoviária Federal informou na época, dirigia um carro que capotou com ele e mais três pessoas no quilômetro 572 da rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis, no litoral fluminense.

No carro, também estavam a irmã de Júlio, Luiza Viana Frateschi, então com 19 anos, e mais dois primos.

O velório de Júlio foi acompanhado por Lula e pelos então ministros Antonio Palocci (Fazenda) e José Dirceu (Casa Civil), a então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e o então presidente nacional do PT, José Genoino. Frei Betto, frade dominicano e então assessor da Presidência, fez uma celebração com a presença de Lula.

O PT divulgou uma nota em que diz lamentar a morte. Leia a íntegra:

Nota do PT sobre a morte de Paulo Frateschi "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido.

Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo.

Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar.

A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta.

Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade."



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta