Estúdio Online no debate CBN/GAZETA alcança mais de 70 mil na audiência

Os jornalistas Vinícius Valfré e Letícia Gonçalves no Estúdio Online Crédito: Fernando Madeira

Enquanto o debate entre os candidatos ao governo do Estado ocorria no centro de eventos da Rede Gazeta, os jornalistas Vinícius Valfré e Letícia Gonçalves  repórteres da editoria de Política  estavam no Estúdio Online, um espaço montado na redação do jornal A GAZETA e do Gazeta Online. A transmissão ocorreu no site e nas redes sociais. Apenas no Facebook, foram mais de 70 mil pessoas alcançadas e mais de 3,3 mil comentários - até a publicação desta reportagem.

No estúdio, antes mesmo de o embate entre os postulantes ao Palácio Anchieta começar, eles mostraram números, gráficos e relembraram os passos da corrida eleitoral até aquele momento.

Houve também as participações dos colunistas Vitor Vogas e Beatriz Seixas. Já nos intervalos entre os blocos do debate, os repórteres apresentaram os dados, compilados em tempo real pelo também jornalista Rafael Silva, que mostraram quem atacou quem, ou seja, a quem os candidatos preferiram destinar suas perguntas e críticas, diretas ou indiretas.

Ao final do debate, os próprios candidatos foram ao Estúdio Online e responderam a perguntas da dupla de repórteres. Questionado sobre a associação que faz entre a própria candidatura e a do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Carlos Manato (PSL) disse que a população entende a estratégia. E ainda frisou: Vamos fazer o palanque dele (Bolsonaro aqui).

Jackeline Rocha (PT), outra que passou boa parte da campanha falando do candidato do partido dela ao Planalto, Fernando Haddad e do ex-presidente Lula, minimizou o peso do cenário nacional. (A candidatura ao governo) não foi somente pra fazer a defesa de Lula, mas para termos esperança de voltar a ter políticas públicas que mudaram a vida das pessoas.

Renato Casagrande (PSB) considerou normal ter sido o alvo preferencial dos adversários durante o debate: As menções no debate são decorrentes da minha posição nas pesquisas e dos candidatos, muito ansiosos em buscar um segundo turno ... acho normal. O que não acho normal são ataques sem base na verdade.

Já Rose de Freitas (Podemos), disse não ter elevado o tom por questão de comportamento: Não é estratégia, é comportamento. As pessoas vão pro debate com sangue nos olhos, faca no dente. O que a população quer conhecer são propostas.

ENTREVISTAS

Questionado sobre ter focado a campanha basicamente nas propostas para educação, Aridelmo Teixeira (PTB) disse que tem que ser assim mesmo: Nenhum país se desenvolveu sem desenvolver antes a educação. É exatamente esse o problema do Brasil.