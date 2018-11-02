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Alunos suspensos

Estudante negra recebe bananas em escola e denuncia racismo em SP

Autores da conduta foram identificados e receberam punição preliminar de dois dias de suspensão

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 15:45
Aluna negra encontrou bananas sobre sua carteira e dentro de sua bolsa Crédito: Arquivo pessoal
Uma estudante negra de 19 anos denunciou à polícia ter sido vítima de injúria racial, nesta quinta-feira, 1º, após encontrar bananas sobre a carteira e dentro de sua bolsa, na escola pública em que cursa a 3.a série do ensino médio, em Araçatuba, interior de São Paulo. Ela relatou à Polícia Civil que estava comendo uma banana no intervalo entre as aulas, quando alguns alunos começaram a fazer deboche. Um deles pegou a banana que ele próprio levava e jogou perto da estudante.
Ao retornar para a sala de aula, a aluna encontrou três bananas sobre sua carteira. Ela se dirigiu à diretoria para fazer uma reclamação e, quando retornou, alguém havia colocado duas dessas frutas em sua mochila. Incentivada por alguns colegas, a estudante decidiu procurar a polícia. Um representante da Escola Estadual Professor Abranche José, localizada no bairro Ipanema, também foi à polícia e informou que o estabelecimento já adotou providências internas.
Conforme a Diretoria Regional de Ensino, os autores da conduta foram identificados e receberam punição preliminar de dois dias de suspensão. Como são menores de idade, os pais foram comunicados e um relatório sobre o caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e à Promotoria da Infância e da Juventude. A jovem, que teve a identidade preservada, foi procurada e não deu retorno.

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