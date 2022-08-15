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Folha de São Paulo

Estudante morre após festa na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga a morte de um estudante de 24 anos na madrugada de domingo (14) após uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski, um...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 05:07

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 05:07

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga a morte de um estudante de 24 anos na madrugada de domingo (14) após uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski, um dos principais locais destinados a shows e grandes eventos em Curitiba.
Phelipe Francisco Lourenço foi encontrado no lago da Ópera de Arame, que fica no complexo da Pedreira. Socorrido por uma equipe de segurança, o jovem chegou sem vida a uma UPA (unidade de pronto atendimento) da região.
Familiares e amigos suspeitam que o estudante de engenharia mecânica foi vítima de agressão e realizaram um protesto na tarde de domingo em frente à Pedreira. Um grupo chutou e jogou cadeiras em portas e paredes de vidro do local e uma delas quebrou.
A direção do complexo afirmou, por meio de nota, que Phelipe foi encontrado em uma área em que o acesso do público é proibido.
Segundo a nota, ele foi resgatado por equipes de socorro e submetido a procedimentos de atendimento emergencial e encaminhado à unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista.
"Não estamos medindo esforços para contribuir com a elucidação dos fatos junto às autoridades policiais e aos familiares, buscando todas as informações junto à organização do evento", diz a direção do complexo.
A organização do Muvuca Festival, festa em que a vítima estava durante a noite, também disse que contribui com as autoridades para apuração do que aconteceu.
Segundo nota divulgada pelo festival, imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram que, depois do evento e da saída do público, o estudante voltou ao local pulando um muro externo.
Ele teria ido a uma área que faz divisa com a Ópera de Arame e caído. "Nas imagens não foram encontrados sinais de confronto ou agressão contra o jovem", afirma a nota do festival.

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