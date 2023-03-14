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Mal súbito

Estudante é encontrado morto no campus da UFRN em Natal

Segundo colegas de turma, o estudante teria sofrido de mal súbito enquanto caminhava em direção à sala de aula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mar 2023 às 12:42

Publicado em 14 de Março de 2023 às 12:42

Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal
Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal Crédito: Google Maps/Reprodução
Um estudante universitário foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 14, em um dos corredores de salas de aulas do Setor I do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na zona sul de Natal. As informações iniciais repassadas por colegas de turma aos funcionários da universidade são de que o aluno, do curso de Ciências Econômicas, teria sofrido um mal súbito enquanto caminhava em direção à sala de aula.
A morte ocorreu por volta das 8h45, na mudança do segundo para o terceiro horário do turno matutino. As aulas na UFRN foram retomadas na semana passada para calouros e veteranos. A universidade não divulgou a identidade e em qual período o aluno estava matriculado.
Em nota, a reitoria da UFRN lamentou, "com profundo pesar", o falecimento do estudante, e comunicou que o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e a Diretoria de Vigilância Patrimonial (DSP) prestaram o apoio necessário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito. A família foi comunicada logo em seguida e se dirigiu ao campus
A área da ocorrência passou por análise pericial e o corpo foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN), onde passará por necropsia para confirmação da causa da morte. As aulas nos cursos vinculados ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, em Natal, foram suspensas como forma de respeito e solidariedade ao estudante morto, colegas de turma e familiares.

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