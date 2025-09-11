Morto-vivo?

Estudante de Medicina tenta se vacinar e descobre que "estava morto" no SUS. Entenda

Matías Roitberg, de 25 anos, descobriu na semana passada que estava morto. Argentino mora há mais de dez anos no Rio e a alteração no seu cadastro do SUS foi feita em Ataléia (MG)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:21

O argentino Matías Roitberg, de 25 anos, descobriu na semana passada que estava morto. Pelo menos segundo o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS). Roitberg mora no Brasil há mais de dez anos e cursa Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A descoberta da morte foi feita na quinta-feira passada, quando Roitberg foi buscar sua carteira de vacinação no Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFRJ), onde tinha deixado o documento para cadastro na plataforma do Programa Nacional de imunizações, do Ministério da Saúde.



"O funcionário achou a minha carteira separada e falou: "Ah, você que morreu, né?", contou Roitberg, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. "Fiquei completamente sem reação; meus amigos rindo muito e eu sem saber o que falar". O óbito teria ocorrido em 2 de outubro de 2023. O estudante foi orientado a procurar uma Clínica da Família para tentar corrigir o erro, provando estar vivo. Roitberg conseguiu corrigir o erro em uma Clínica da Família no bairro do Flamengo, na Zona Sul. Ele descobriu que seus dados pessoais também haviam sido alterados.

"Não só tinham registrado o meu óbito, como também colocaram que sou preto, sendo que sou branco", emendou. Segundo o estudante, a alteração no cadastro teria sido feita no município de Ataléia, em Minas Gerais, onde ele nunca esteve. Ainda não se sabe como a alteração ocorreu ou o porquê. Procurado, o Ministério da Saúde ainda não deu retorno sobre o caso.



