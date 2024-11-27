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Em Mato Grosso

Estudante de Direito é presa ao chegar na faculdade para apresentar TCC

Universitária de 29 anos é acusada de ser gerente do tráfico em Mato Grosso e já havia sido detida antes, segundo a Polícia Civil

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 06:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 nov 2024 às 06:56
Uma estudante de Direito de 29 anos foi presa na segunda-feira, 25, ao chegar à faculdade em Rondonópolis, em Mato Grosso, onde iria apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Investigada em três operações policiais, ela é acusada de integrar uma facção criminosa e atuar como gerente do tráfico. A reportagem não localizou a defesa da estudante.
O marido dela está preso na penitenciária de Mata Grande, também em Rondonópolis, acusado de distribuir drogas na cidade e na região.
Dinheiro apreendido durante operação da Polícia Civil de Mato Grosso em que a estudante foi presa. Foto:
Dinheiro apreendido durante operação da Polícia Civil de Mato Grosso em que a estudante foi presa. Foto: Polícia Civil de Mato Grosso/Divulgação Crédito: Polícia Civil de Mato Grosso/Divulgação
A estudante, identificada apenas pelas iniciais P.M.K., já havia sido presa antes, acusada pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, em investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Agora, era investigada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, que pediu a ordem de prisão à Justiça.
Além da estudante, durante a operação foram presas outras pessoas e foi apreendido dinheiro, em quantia não especificada até a publicação desta reportagem.

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