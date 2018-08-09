Estrutura de loja do século XIX que vendia escravos é encontrada

Escavação. Operários trabalham no trecho da Rua Miguel Couto onde foram achados os alicerces de antiga loja de venda de escravos e um poço do século XIX Crédito: Divulgação

O anúncio "Vende-se um lote de lindos moleques de 10 a 20 annos, pretas moças e officiaes de ofícios, vindos do norte no último vapor, juntos ou separados, são todos sadios e sem defeito: na rua dos Ourives, 221", publicado em 10 de janeiro de 1863, no Jornal do Commercio, é de uma casa de venda de escravos que funcionou no século XIX no Centro do Rio. E que pode ter sido descoberta agora durante as escavações que preparam terreno para as obras de implantação do último trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

Pesquisadores compararam endereços de anúncios para venda de escravos, publicados em 1863, com um mapa atual da região. Com isso, conseguiram encontrar o sítio arqueológico