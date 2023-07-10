Estrangeiras dizem que foram forçadas por Thiago Brennand a se tatuar

Duas estrangeiras, uma delas, russa, denunciaram o empresário Thiago Brennand, 43, por abuso sexual e psicológico. As vítimas, que já relataram os casos às autoridades brasileiras, também disseram que ele as obrigou a tatuar suas iniciais. Elas viveram com Brennand em um imóvel dele em São Paulo, e, segundo as denúncias, eram vigiadas e proibidas de sair sozinhas.

Segundo os depoimentos das vítimas, mostrados em reportagem do Fantástico (TV Globo), Brennand explodia por motivos como cabelo desalinhado e ganho ou perda de peso.

Thiago Brennand está preso Crédito: Instagram / Reprodução

Uma das vítimas, uma russa de 35 anos, disse que ele a estuprou e agrediu diversas vezes, além de ter pressionado para tatuá-la numa região íntima. A mulher afirmou que era constrangida a mostrar a tatuagem, com o símbolo da família dele, para visitas.

Outra mulher europeia que também se relacionou e viveu com Brennand há cerca de cinco anos em São Paulo afirmou que ele brincava que havia feito a tatuagem para "marcar território". Ela disse que, na época, com 19 anos, achou melhor se submeter a isso para que o empresário ficasse calmo.

Isso porque havia uma rotina de agressões, diz a mulher. Além de estupro, ela relatou chutes, arremesso de sapatos, sufocamento e golpes no peito e abuso psicológico --o que considera mais grave. A jovem só conseguiu voltar à Europa fugindo para o aeroporto e embarcando com uma passagem comprada pela irmã.

Segundo uma ex-funcionária de Brennand, o empresário controlava a rotina e chegava a aprovar as refeições das mulheres.

Não é a primeira vez que Brennand é acusado de forçar tatuagens. A audiência mais recente do empresário na Justiça, na última segunda (3), analisou a denúncia de que ele teria sequestrado e mantido em cárcere privado uma brasileira que vive nos Estados Unidos. Ele ainda é acusado de ter tatuado o corpo dela à força em Porto Feliz, interior de São Paulo, onde possui uma casa.

Brennand está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros desde o final de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes.

Ele viajou em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público sob a suspeita de ter agredido uma modelo em uma academia da capital --em relação a esse caso, a audiência acontecerá no dia 27 de julho.