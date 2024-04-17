'Estava vivo', diz advogada de mulher que levou cadáver para sacar empréstimo no RJ

"Os fatos não aconteceram como foram narrados. O senhor Paulo chegou a unidade bancária vivo. Existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas, que ele começou a passar mal e depois teve todos esses trâmites. Tudo isso vai ser esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Érika", disse a advogada Ana Carla de Souza Correa, em entrevista à TV Globo.

Funcionários da agência bancária chamaram a polícia após desconfiarem do estado de saúde de Braga, que chegou ao banco em uma cadeira de rodas, levado por Érika para assinar a efetivação de um empréstimo de R$ 17 mil. Segundo o delegado, Braga já estaria morto quando entrou no banco.

Imagens feitas na agência mostram que Érika tentou fazer o homem, morto, assinar o documento. "Tio, tá ouvindo? Se o senhor não assinar, não tem como", afirmou a mulher, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes. Ela se apresentou como sobrinha e cuidadora do idoso. Segunda a polícia, ela seria uma "prima distante".

No vídeo ela insiste, ajustando o documento e apoiando a cabeça e as mãos do homem, que não reage durante todo o registro. "Ele não está bem, não, a corzinha...", afirmou uma das funcionárias do banco que tentou intervir, ao que Érika responde "ele é assim mesmo".

O que diz banco

Procurado, o Itaú Unibanco afirmou, em nota, que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assim que identificou a situação. Segundo a TV Globo, a equipe constatou que Paulo estava morto havia algumas horas.