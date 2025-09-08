Em Belo Horizonte

Estagiária da TV Record morre em acidente de trânsito em MG

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:05

Brunna Ribeiro de Castro Rosas morreu em acidente de trânsito em BH Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 22 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito em Belo Horizonte na noite de domingo (7). O carro em que Brunna Ribeiro de Castro Rosas estava bateu contra um semáforo na Avenida Nossa Senhora do Carmo, por volta das 22h45.

Segundo testemunhas, a jovem sobreviveu à batida, mas foi eletrocutada por um fio derrubado quando saiu do carro. O namorado dela, por sua vez, foi retirado do veículo com ajuda de uma pessoa em situação de rua e a terceira vítima saiu do carro sozinha. Apesar da versão das testemunhas, somente a perícia da Polícia Civil vai identificar a causa da morte da jovem.

Dentro do carro também estavam o motorista Gabriel Oliveira, de 26 anos e namorado de Brunna, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, 36, colega de trabalho da jovem. Gabriel foi encaminhado ao hospital em estado grave e Gustavo teve ferimentos leves, segundo relatório de ocorrência da Polícia Militar.

Pessoas que passavam pela avenida também afirmaram à PM que o veículo estava em alta velocidade quando bateu. Os três tinham deixado uma festa pouco antes do acidente. O impacto da colisão interrompeu por três horas o fornecimento de energia elétrica para o bairro Sion. Segundo a Cemig, que não disse o número exato de pessoas afetadas, a luz de todos os clientes voltou às 2h46 desta segunda-feira (8).

Brunna era estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record. Ela concluiria o curso em janeiro de 2026. "Brunna Rosas era uma estudante que se destacava pela sua inteligência, dedicada e admirada pelos professores e colegas", afirmou a universidade.

O colega da jovem que ficou ferido também trabalha na Record como editor de vídeo. Em nota, a companhia lamentou o acontecido, afirmou que Brunna estava na empresa havia quase dois anos e disse que acompanha o estado de saúde dos outros dois sobreviventes do acidente.

