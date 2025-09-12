Home
'Esse julgamento é um check-up da democracia', diz Dino

Ministros compararam trama para golpe a um vírus e disseram que é necessário punir para não virar exemplo

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:00

Durante sessão desta quinta-feira (11/9), os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia usaram uma metáfora sobre saúde para falar sobre o papel do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro no futuro da democracia brasileira.

A ministra comparou atos de 8 de janeiro com um vírus que se espalha pelo corpo: "Ele é insidioso, invisível, (...) até que vai se espalhando e contaminando o corpo inteiro".

Cármen Lúcia disse ainda que "se quem atua no golpismo não é incriminado nem punido, isso vira um exemplo".

Flávio Dino complementou a metáfora: "Esse julgamento é um check-up da democracia".

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros quatro crimes. O placar ficou 4 votos a 1.

Outros sete aliados do ex-presidente também foram condenados, entre eles os oficiais generais que faziam parte de seu governo.

