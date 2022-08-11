Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Espero que meus filhos e netos não vejam uma ditadura', diz Aloizio Mercadante
Folha de São Paulo

'Espero que meus filhos e netos não vejam uma ditadura', diz Aloizio Mercadante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente no ato pela democracia na Faculdade de Direito da USP, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) diz que o evento desta quinta (11) é simb...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:50

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:50

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente no ato pela democracia na Faculdade de Direito da USP, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) diz que o evento desta quinta (11) é simbólico, mas que traz um recado de ameaça.
"Eu estava aqui no Largo São Francisco em 1977, estava aqui em 73, estava aqui em 75, e voltar quase 50 anos depois tem um significado especial. Ao mesmo tempo, é um recado, porque eu, sinceramente, nunca imaginei que meus filhos e meus netos veriam um golpe, e já viram [referindo-se ao impeachment de Dilma Rousseff]. Sinceramente, espero que não vejam uma ditadura", disse, emocionado.
Um dos fundadores do PT, Mercadante destaca a importância estudantil em manifestações democráticas. Quando era aluno da USP, protestou quando a ditadura assassinou o colega de universidade Alexandre Leme, em 1973, e o jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Também participou de protestos em 1977.
"O estudante sempre saiu na frente na luta pela democracia e o 11 de Agosto, em 1977, foi muito importante porque trouxe as principais referências acadêmicas do corpo docente e de outras universidades a se manifestar de forma transparente, pública, em defesa da democracia. Foi um ponto decisivo", lembra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'EUA estão vencendo, vencendo como nunca': Trump discursa sobre guerra no Irã
Imagem de destaque
Suspeito de matar estudante de Direito em Cariacica ligou para familiares dela durante velório
Imagem de destaque
MPES já havia notificado Prefeitura sobre rua que desabou em Jerônimo Monteiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados