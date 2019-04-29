Home
Brasil
Escolas e hospitais devem notificar casos de automutilação e suicídio

Os registros devem ser feitos por clínicas e hospitais públicos e privados às autoridades de saúde. Já as escolas devem notificar os casos ao Conselho Tutelar